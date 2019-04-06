“الاحرار”: نشيد بمجهودات الدبلوماسية المغربية ونعتز بالمؤسسات الأمنية

هبة بريس - الرباط

أشاد المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، بالمجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، قصد التوصل إلى حل متوافق حوله، يضع حدا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

الحزب، نوه عبر بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، بالزيارة التاريخية التي قادت البابا فرنسيس إلى المغرب، والتي تؤكد أن المملكة ظلّت، وستظل، أرضا للسلام والانفتاح، وملتقى للحضارات.

وعبر الحزب عن اعتزازه بالخطاب القوي الذي وجّهه جلالة الملك محمد السادس، بالمناسبة، إلى العالم بأربع لغات، والذي أكّد من خلاله أن جلالته أمير لكل المؤمنين.

وفي هذا الصدد، يضيف ذات البلاغ، وبمناسبة الإشادة الملكية الموجهة للأمن الوطني، يغتنم التجمع الوطني للأحرار هذه الفرصة لتأكيد مواقفه المبنية على التقدير والاعتزاز بكل ما تقوم به المؤسسات الأمنية، دفاعا عن الأمن وحماية للأشخاص والممتلكات.

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