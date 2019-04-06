ترامب: الولايات المتحدة لم تعد تتسع لمهاجرين سريين‎

هبة بريس - وكالات

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحدود مع المكسيك لإيصال رسالة إلى المهاجرين السريين تتلخص في أن لا مكان لهم في الولايات المتحدة.

ويرى ترامب في حملته لمواجهة ”أزمة“الحدود مفتاحًا لمسعاه للفوز بولاية جديدة في انتخابات 2020، بينما كان الهدف من زيارته إلى مدينة كاليكسيكو الحدودية في كاليفورنيا إبقاء هذه الرسالة في عناوين الصحف.

وارتفع عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من العنف في أمريكا الوسطى بشكل كبير رغم الانقسامات السياسية الواسعة بشأن إن كان ذلك يشكل ”حالة طوارئ وطنية“ كما أعلن ترامب.

وقال ترامب في اجتماع مع عناصر من دوريات الحدود وغيرهم من المسؤولين في كاليكسيكو، إن الوضع ”يطغى على نظام الهجرة لدينا ولا يمكننا ترك ذلك يحدث“.

وقال موجهًا خطابه للأشخاص الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة: ”تم إغراق نظام (الهجرة) ولم يعد بإمكاننا استقبالكم (…) امتلأت بلدنا“. وأضاف: ”عودوا“.

وفي مكسيكالي، في الجانب المكسيكي من الحدود، احتشد نحو مئتي متظاهر حيث وضعوا بالونًا ضخمًا يظهر ترامب بشكل طفل رضيع.

ورفع المتظاهرون الذين لوحوا بالأعلام المكسيكية والأمريكية لافتات كتب عليها: ”توقف عن تفريق العائلات“ و“إذا بنيت الجدار، فسيهدمه أبناء جيلي“.

أما في الجانب الأمريكي، فقد اصطف عشرات على جانب الطريق الذي سلكه موكب ترامب لدى قدومه من المطار للإعراب عن تأييدهم لسياساته. وكتب على إحدى اللافتات ”قم ببناء الجدار“.

وقبل مغادرته واشنطن، أشار ترامب إلى أن تهديداته السابقة بإغلاق الحدود نجحت في إقناع السلطات المكسيكية بمنع المهاجرين من مواصلة رحلتهم شمالًا.

وبينما كرر أن إغلاق الحدود لم يعد مطروحًا في الوقت الحالي، إلا أنه شدد على تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات من المكسيك في حال لم تتم السيطرة على الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وأكد ترامب أنه لا يزال بإمكانه إصدار أمر بإغلاق الحدود لاحقًا. وقال: ”قد أغلقها في مرحلة ما، لكنني أفضل فرض رسوم جمركية“.

لكن يعد تحول ترامب المفاجئ للتلويح بالرسوم بدلًا من تهديده السابق بإغلاق الحدود تراجعًا ملفتًا.

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