السنغال: استقالة حكومة محمد بون عبد الله ديون

هبة بريس

قدم رئيس الوزراء السنغالي، السيد محمد بن عبد الله ديون، أمس الجمعة، استقالة حكومته، وذلك بعد ثلاثة أيام من تنصيب رئيس الجمهورية المعاد انتخابه، ماكي سال.

وأعلن ماكي سال الذي أشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة بفضل تسيير ديون الجيد لمهام رئاسة الوزراء، أنه سيجري مشاورات إلى حدود اليوم السبت من أجل تشكيل فريق حكومي جديد.

وشغل ديون منصب رئيس الوزراء منذ 6 يوليوز 2014 خلفا لأميناتا توري. وتم تعيينه مجددا في هذا المنصب غداة الانتخابات التشريعية ليوليوز 2017 بعدما قاد التحالف الرئاسي إلى الفوز.

وكان ماكي سال أدى اليمين كرئيس لجمهورية السنغال، الثلاثاء المنصرم، بعدما أعيد انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات بنسبة 27ر58 في المائة من الأصوات المعبر عنها برسم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم 24 فبراير المنصرم.

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