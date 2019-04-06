مدن الشمال تسجل أعلى نسب التساقطات المطرية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

شفشاون: 35 ملم

العرائش: 33 ملم

تطوان : 32 ملم

إفران : 28 ملم

القنيطرة: 23 ملم

بني ملال : 20 ملم

فاس، تازة: 19 ملم

الرباط: 16 ملم

طنجة : 15 ملم

الصويرة: 14 ملم

البيضاء-آنفا،مكناس : 13 ملم

الجديدة،بنسليمان: 10 ملم

سطات: 9 ملم

النواصر، خريبكة: 8 ملم

تزنيت: 7 ملم

مراكش: 6 ملم

بوعرفة: 5 ملم

الناظور : 3 ملم

وجدة، الحسيمة، سيدي إفني: 2 ملم

ميدلت، طانطان : 1 ملم

أكادير : أقل من ملم ب

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