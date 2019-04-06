تازة .. التحقيق مع موظف أمن ضبط في حالة تلبس بالرشوة

هبة بريس

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الجمعة، مع مفتش شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن إجراءات البحث المنجزة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، أسفرت عن ضبط موظف الشرطة المذكور في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي من أحد الأشخاص، بدعوى التوسط له في قضية شقيقه الموقوف على خلفية قضية جنحية.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بموظف الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظري،ة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

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