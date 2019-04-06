تارودانت: سقوط سيارة من فوق قنطرة واد سوس ضواحي أولاد تايمة

محمد ضباش - هبة بريس

نجا سائق سيارة خفيفة بأعجوبة من موت محقق ، زوال الجمعة 5 أبريل 2019، وذلك بعد سقوط سيارة كان يقودها من أعلى قنطرة واد سوس على الطريق الرابطة بين جماعتي أولاد تايمة وإسن بإقليم تارودانت، لتستقر بعمق وادي سوس، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض خفيفة بمختلف أنحاء جسمه.

وأرجأ مصدر محلي، سبب الحادث إلى كون السائق كان يسير بسرعة، ليتفاجأ بنعجة تقطع الطريق، مما اضطره لفرملة بقوة، ما جعل السيارة تفقد توازنها، وتصطدم بالحاجز، وتخترقه، لتسقط بشكل مروع من أعلى قنطرة واد سوس نحو أسفل الوادي على ارتفاع تجاوز 10 أمتار، وكاد الحادث أن ينهي حياته لولا الألطاف الإلهية.

وأضاف ذات المصدر أن السائق لم يصب بأي أذى سوى بضعة رضوض وجروح طفيفة، بعدما خرج من سيارته بمساعدة مجموعة من المواطنين، الذين أصيبوا بالصدمة والاندهاش من هول السقوط.

هذا وفور علمها بالنبأ، حضرت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين مكان، وجرى فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث.

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