الناظور.. الدرك الملكي يوقف شابين توأمين بتهمة الاعتداء قصد السرقة

نُشر بتاريخ :  2019-04-06 - 10:23
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هبة بريس : وجدة

اعتقلت سرية الدرك الملكي لمركز رأس الماء( إقليم الناظور) اليوم الجمعة 05 أبريل الجاري على شابين توأمين( 24 سنة)، ينشطان في السرقة على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة السعيدية ورأس الماء،تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وجاءت الحملة تمشيطية التي أجراها الدرك الملكي بعد اعتراضهما على أحد المواطنين وقاما بسلبه حاجياته الخاصة والاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض عبارة عن سيف من الحجم الكبيرحيث أصيب بجروح بليغة على مستوى جسده.

حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى الدراق بمدينة بركان، وفي عملية تفتيش لمنزل الموقوفين أسفرت عن حجز المسروقات التي كانت بحوزتهما والمسلوبة من ضحاياهما.

وأقتيد المتهمان التوأمان تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق معها، في انتظار إحالتهما على أنظار وكيل الملك بالنيابة العامة.

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