اقتصاد إفريقيا يتجه لتسجيل أسرع وتيرة نمو له في 7 سنوات

هبة بريس - وكالات

كشف البنك الإفريقي للتنمية أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية إلى 4 في المائة خلال سنة 2019، مقارنة مع تقديرات سنة 2018 البالغة 5ر3 في المائة.

وأوضح البنك الإفريقي للتنمية في تقريره للآفاق الاقتصادية الصادر أمس الأربعاء في ياوندي، أن وتيرة نمو اقتصاد القارة إفريقيا المتوقعة خلال سنة 2019 هي الأعلى منذ عام 2012 على الأقل، بما يجعلها المنطقة الأسرع نموا في العالم بعد آسيا.

وحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد القارة الإفريقية بنسبة 1ر4 في المائة في سنة 2020.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد القارة الإفريقية نموا قويا خلال السنة الجارية بقيادة اقتصاد شرق إفريقيا والذي سيسجل أسرع وتيرة توسع في 2019 للعام الخامس على التوالي.

وتأتي هذه التوقعات، حسب التقرير، على الرغم من أن اقتصادي نيجيريا وجنوب إفريقيا اللذين يشكلان تقريبا نصف الناتج المحلي الإجمالي للقارة، سيكونان من بين الأقل أداء ويقلصان من تقلص متوسط النمو الاقتصادي لإفريقيا.

وأظهرت نتائج التقرير أن اقتصاد نيجيريا سوف يتوسع بنسبة 3ر2 في المائة خلال سنة 2019، مقابل تقديرات نمو بنحو 9ر1 في المائة في السنة الماضية.

من جانبه، سينمو اقتصاد جنوب إفريقيا، حسب التقرير، بنسبة 7ر1 في المائة في سنة (2018-2019) مقابل تقديرات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي (2017-2018) بنسبة 7ر0 في المائة.

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