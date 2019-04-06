هشام مستور في اختبار صعب

هبة سبور

كشف تقارير صحفية ان اللاعب المغربي هاشم مستور يوجد في اختبار مع نادي بارما الممارس بالدوري الإيطالي الممتاز في افق التعاقد معه في المركاتو الصيفي في حالة اقناع المدرب روبيرتو دافيرزا.

ونشر اللاعب الشاب صورة له على حسابه الرسمي ،في موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام”في مقر النادي الإيطالي،الذي يخضع فيه للإختبار

اللاعب البالغ من العمر 20 سنة فشل في الظهور بمستوى جيد مع الأندية التي لعب لها كمعار كمالقا الإسباني وزفولة الهولندي وأخيرا مع نادي لاميا اليوناني والذي لعب له 4 مباريات فقط،قبل أن يفسخ الأخير العقد الذي يربطهما.

وكان الجميع يتنبأ لمستور بظهور جيد، ومستقبل كبير ، غير أنه عجز عن الإقناع واللعب بجوار الكبار، الشيء الذي جعل مستقبله ينتهي بسرعة كما لم يستغل تجربته الجديدة في الملاعب اليونانية لإبراز مؤهلاته من جديد والبروز على الساحة العالمية.

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