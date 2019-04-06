البيضاء .. توقيف شابين اعترضا سبيل سائق أجرة وسرقا سيارته بالعنف

هبة بريس

تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، صباح الجمعة 05 أبريل الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في الاستيلاء على سيارة أجرة بالعنف، واستعمالها في ارتكاب عمليات سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، بالاستيلاء على سيارة أجرة من الصنف الثاني بعد تهديد سائقها باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا لاحقا إلى استعمالها في نقل عدد من الضحايا ثم سلبهم أغراضهم الشخصية تحت التهديد باستعمال العنف.

وفور إشعارها بهذه الواقعة، باشرت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء عمليات أمنية ميدانية مكثفة، مكنت من اعتراض سيارة الأجرة وعلى متنها المشتبه فيهم بمنطقة عين الذئاب بمقاطعة أنفا، وبحوزتهم تم حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، فضلا عن هواتف نقالة وحلي معدنية ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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