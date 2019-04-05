تأييد الأحكام في حق معتقلي الريف وسط صخب كبير و احتجاجات بالمحكمة

هبة بريس ـ البيضاء

أيدت هيئة الحكم الاستئنافي في الدار البيضاء الحكم بالسجن لمدة 20 عاما على الناشط ناصر الزفزافي الذي قاد مظاهرات الحراك الشعبي في الريف، احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وقضت محكمة الاستئناف ليلة الجمعة بتأييد الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، و منهم أيضا بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البوستاني وسمير إغيد لمدة 20 عاما.

بينما أيدت ذات المحكمة الحكم بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة نشطاء آخرين وحكم بالسجن على معتقلين آخرين لفترات تتراوح بين عام واحد و12 عاما.

تأييد الأحكام بمحكمة الاستئناف جعل عائلات المعتقلين تثور في قلب المحكمة وسط استنفار أمني كبير ، تفاصيل أخرى لاحقا.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0