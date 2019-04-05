“يَدْ وَجْدَة ” تسحق نادي فاب الكاميروني

هبة بريس : أحمد المساعد

أفتتحت مساء اليوم الجمعة 05 أبريل الجاري بالقاعة المغطاة مولاي الحسن بوجدة فعاليات النسخة 35 لبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد، وهي تحت الرعاية الملكية السامية تحت شعار” من أجل تعميق الانتماء المغربي للقارة الأفريقية وتأكيد وحدة الهوية”.

وجرت المقابلة الافتتاحية بين مولودية وجدة مستضيف الدورة الذي تعاقد بشكل استثنائي مع لاعبه السابق المدرب محمد براجع ولاعبين تونسيين ضد نادي فاب الكاميروني حيث آلت النتيجة النهائية لصالح المولودية الوجدية ب 23 هدفا مقابل 21 هدفا للنادي الكاميروني، فيما انتهى الشوط الأول للمولودية ب 15 ل 08 أهداف، كما جرت قبل المباراة الافتتاحية مباراة النجم الساحلي التونسي الذي فاز بحصة 55 هدفا ل 24 هدفا لنادي حوريا الغيني.

وتتنافس على البطولة الأفريقية للأندية الفائزة بالكأس في نسختها 35 في صنف الرجال 12 ناديا مقسمة على أربع مجموعات من دول غينيا، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، ساحل العاج، تونس، مصر والمغرب مشارك بثلاثة أندية وهم المولودية الوجدية، رجاء أكادير ووداد السمارة ممثل الأقاليم الجنوبية ،وسجل غياب الأندية الجزائرية في ظل الموقف العدائي للوحدة الترابية ، وتعتبر نادي الاهلي المصري والترجي ونجم الساحل التونسيين أهم الفرق المرشحة لنيل اللقب.

وفي صنف السيدات نجد مشاركة 08 أندية تمثل دول الكاميرون، ساحل العاج، السنغال، الكونغو الديمقراطية وأنغولا ممثلة في ناديي بريميرو أغوسطو وبيترو أتلتيكو المرشحتان لنيل اللقب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0