يحدث بفاس .. شاب يمارس الجنس على والدته ويقوم بابتزازها

ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمولاي يعقوب، يوم أمس الخميس، من اعتقال شاب ووالدته، بتهمة ” زنا المحارم ” بينهما.

مصادر خاصة وموثوقة أكدت لـ ” هبة بريس “، أن الشاب يبلغ من العمر 22 سنة، كان يعيش بعيدا عنها لسنوات، و بعد عودته بدأت تتعامل معه الأم كعشيق لها و برغبة منها بدأ الغرام و الحب بينهما وبشكل متكرر .

وأضاف ذات المصدر، أن الشاب استغل علاقته الجنسية مع والدته ليجبرها على منحه نصيب من الارث و أشياء أخرى، الشيء الذي لم تتقبله والدته فتقدمت بوضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالمنطقة تتهمه بالاغتصاب ، وأثناء الاستماع اليها في محضر قانوني غيرت أقوالها واعترفت أنها مارست الجنس معه برغبة منها .

وقد جرى وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بمخفر الدرك الملكي بمولاي يعقوب، لتعميق البحث والاستماع إليهما في محضر قانوني، قبل تقديمهما للعدالة بالمنسوب اليها

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