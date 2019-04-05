ONCF يطلق عرض “يالا” على قطارات “الأطلس”

هبة بريس ـ الرباط

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، عرض “يالا” الجديد على قطارات “الأطلس”، يتيح للزبناء فرصة السفر نحو عدة وجهات ب 49 درهم.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له، أنه ”بعد التحسينات الكبيرة التي عرفتها قطارات (الأطلس) الرابطة بين مراكش-الدار البيضاء- فاس، والتي تم تمديدها مؤخرا إلى كل من طنجة والجهة الشرقية، يطرح المكتب الوطني للسكك الحديدية عرض (يالا) الجديد الذي يتيح للزبناء فرصة السفر نحو عدة وجهات ب 49 درهم فقط ”.

وأضاف البلاغ أن “عرض (يالا) يعتبر دعوة للسفر وفرصة حقيقة للاستمتاع بالرحلات عبر القطار بثمن جد مغري”، موضحا أن هذا العرض الصالح طيلة السنة للأسفار التي يتم اقتناءها إلى غاية يوم قبل موعد الرحلة، متوفر نحو وجهات مراكش – الدار البيضاء – الرباط- فاس، وطنجة – فاس – وجدة – الناظور.

ودعا المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه إلى استباق اقتناء تذاكرهم على الموقع الإلكتروني (www.oncf-voyageurs.ma) أو مباشرة بشبابيك المحطات، لضمان الاستفادة من هذا السعر الاستثنائي.

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