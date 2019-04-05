محمد صلاح يقود الريدز لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

هبة بريس ـ متابعة

قاد النجم المصرى محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق فوزا مثيرا على مضيفه فريق ساوثهامبتون بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “سانت ميريز”، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

منح شين لونج التقدم لفريق ساوثهامبتون بالهدف الأول بعد مرور 9 دقائق على بداية المباراة، بعد تلقيه عرضية من زميله هويبرج، ليضعها على يمين أليسون حارس ليفربول.

ولكن نجح الغينى نابى كيتا فى إدراك هدف التعادل للريدز فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، من ضربة رأسية قوية، فشل حارس الفريق الخصو فى التصدى لها.

وفى الشوط الثانى نجح النجم المصرى محمد صلاح فى تسجيل هدف ليفربول الثانى بالدقيقة 80 من زمن المباراة، بعدما قطع مشوار كبير بالكرة، قبل أن يسددها على يسار حارس ساوثهامبتون، ليرفع رصيده التهديفى إلى 18 هدفا خلف سيرجيو أجويرو متصدر قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا.

ونجح جوردان هيندرسون فى إضافة ثالث أهداف ليفربول فى الدقيقة 86 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية مستغلا عرضية البرازيلى روبرتو فيرمينو.

بهذا النتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة 82 يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقا بنقطتين عن مانشستر سيتي الثانى برصيد 80 نقطة، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 33 فى المركز السادس عشر.

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