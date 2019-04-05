اتحاديو الحسيمة.. كلام لشكر ينم عن انهزام واحساس بقرب نهايته السياسية

هبة بريس ـ الرباط

اصدر فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة بيانا يستنكرون فيه تصريحات الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر حول حراك الريف ومعتقليه.

وجاء في البيان ان خرجة لشكر الاخيرة لا تلزم اتحاديو الحسيمة في شيء بل يعبر عن موقفه الشخصي في غياب اي رؤية واضحة له وفاحصة ومتتبعة لمجريات الاحداث وصيرورة الحراك بالريف.

كما اعتبر البيان ان تصريحات لشكر تعتبر سابقة في تاريخ الحزب الذي دافع ولا زال عن قضايا وهموم الطبقات الشعبية.

وخلص البيان الى ان كلام الكاتب الاول للحزب “ينم عن انهزام واحساس بقرب نهايته السياسية ويريد النيل من ابناء الريف الابي وادانة صريحة للمعتقلين قبل ان يقول القضاء كلمته الاخيرة في الوقت الذي نلتمس فيه اطلاق سراح جميع المعتقلين وعودتهم الى كنف اسرهم”.

و ختم البيان ان الكتابة الاقليمية للحزب بالحسيمة تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ الموقف المناسب ازاء ارتباطها التنظيمي بالحزب من عدمه مستقبلا.

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