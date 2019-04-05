هبة ملكية بمناسبة الموسم السنوي للطائفة الرجراجية بالصويرة

ضاهر محمد؛ مراكش

حلت بمدينة الصويرة بعثة مولوية من الحجابة الملكية يرأسها سعد الدين السميج نيابة عن الحاجب الملكي وبحضور كريم قسي لحلو والي جهة مراكش – آسفي ، عامل إقليم الصويرة و ممثلي المصالح الخارجية المعنية و نقيب الزاوية الرجراجية بإقليم الصويرة ، حيث قامت بتسليم الهبة الملكية لنقيب الزوايا الرجراجية بالصويرة ، كما أشرفت على توزيع مساعدات على بعض الأشخاص من الفئات الاجتماعية التالية :الطلبة حفظة القرآن الكريم، أئمة الزوايا الرجراجية، مؤذنو الزوايا الرجراجية ، مقدمو الزوايا الرجراجية، الأسر المعوزة، الأشخاص المكفوفين، الأطفال الأيتام نزلاء دار الطالب بالصويرة، أرامل شهداء الاستقلال، مرضى القصور الكلوي، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأشخاص في حاجة إلى الكراسي المتحركة، التلاميذ المعوزين ضعاف البصر.

وتجدر الإشارة إلى أن تسليم الهبة الملكية تم بمقر الزاوية الرجراجية الكائنة بشارع الزرقطوني بمدينة الصويرة واكبها حفل ديني تليت خلاله آيات بينات من الذكر الحكيم من طرف طلبة المدرسة الدينية العتيقة لزاوية بن أحميدة بقيادة ركراكة وفقهاء مساجد المدينة والإقليم، كما تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله تلاها السيد الحاج عبد العزيز المقدم نقيب الزاويا الرجراجية بالإقليم.

وبهذه المناسبة القى السيد محمد زين الدين عضو المجلس العلمي المحلي كلمة استحضر فيها دور موسم الزاوية الرجراجية وعن طابعه الروحي والاجتماعي وإشعاعه على المستويين الإقليمي والوطني وكذا تعلق أبناء الطائفة الرجراجية بأهذاب العرش العلوي المجيد.

واختتمت مراسم هذا الحفل الديني، بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة وبأن يحفظ صاحب السمو الأمير الجليل مولاي رشيد وبالترحم على الروح الطاهرة لجلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني رحمهما الله وبالدعاء الصالح لباقي أفراد الأسرة العلوية الشريفة.