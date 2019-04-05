برلماني : أن يتحكم حزب واحد بمفرده في قرارات الأغلبية الحكومية هذا هو العبث

هبة بريس ـ الرباط

وجه عدي بوعرفة، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات لاذعة لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بسبب الارتباك الكبير، الذي تعرفه أشغال اللجنة في اجتماعاتها المخصصة للتصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

واتهم بوعرفة، في تصريح صحفي حزب العدالة والتنمية بعرقلة سير اجتماع التصويت على مشروع القانون على مستوى اللجنة بعد تراجعه عن التوافقات التي عقدها مع الأغلبية والمعارضة بخصوص إقرار تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، مؤكدا أن مكونات مجلس النواب سبق أن توافقت فيما بينها حول المواد الخلافية، بما في ذلك لغة التدريس.

وقال النائب البرلماني عن “البام”، “أن يتحكم حزب واحد بمفرده في قرارات الأغلبية الحكومية هذا هو العبث، البيجيدي يرفض تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية لأسباب واهية لا علاقة لها بمقاصد وأهداف القانون”، متسائلا، في ذات الوقت، “كيف يعقل لحزب أن يعرقل مشروع قانون إطار ينتظره المغاربة للرفع من مستوى التعليم وينقلب على الصيغة المتوافق عليها دون أي اكتراث لأهميته”.

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