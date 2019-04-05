القوات المسلحة الملكية تحقق في أعمال فساد مفترضة

نُشر بتاريخ :  2019-04-05 - 19:18
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هبة بريس ـ و م ع

اعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم فتح بحث قضائي، بناء على عناصر معلومات، بخصوص أعمال فساد مفترضة مست الصفقات العمومية، بين سنتي 2006 و 2012 .

وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في بلاغ لها أنه سيتم الاستماع لمجموع الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه القضية، بمن فيهم ضابط سابق عمل بمصالح الصحة العسكرية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم القيام بالتحقيقات لتحديد الوقائع المرتبطة بهذه القضية وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية والقضائية الجاري بها العمل.

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