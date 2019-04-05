“صلعوص و “ولد العجل” اللذان روعا ساكنة الدشيرة و بنسركاو في قبضة الأمن

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، مساء أمس الخميس 04 أبريل، من توقيف شخصين بحي بنسركاو، يبلغان من العمر 18 و 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق باعتراض السبيل والضرب و الجرح، والاتجار في المخدرات.

وحسب مصادر هبة بريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول الملقب بــ”صلعوص”، على مستوى حي “التجزئة العسكرية”، بناءً على مذكرات البحث الصادرة في حقه، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا اعتراض السبيل والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، حيث أسفرت عملية تفتيشه عن حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير عبارة عن “مدية”، بينما تم توقيف المشتبه فيه الثاني، الملقب بــ”ولد العجل”، وسط حي بنسركاو، وذلك لتشكيله موضوع عدة مذكرات بحث من أجل الإتجار في المخدرات والضرب والجرح الخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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