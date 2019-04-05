العثور على جثة فتاة داخل شقة بحي بوعكاز بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش، فتحت صباح اليوم تحقيقا تحت اشراف النيابة العامة، بعد العثور على جثة مومس داخل شقة بحي بوعكاز بمقاطعة المنارة.

و أوضحت المصادر ذاتها، أن الهالكة عثر عليها عارية بإحدى الشقق، و انها فارقت الحياة خلال جلسة خمرية، في الوقت الذي غادر من كان معها الشقة .

و أفادت نفس المصادر أن الهالكة التي تنحدر من مدينة أكادير، تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بمنطقة أبواب مراكش، لإخضاعها للتشريح الطبي ، بأمر من النيابة العامة المختصة .

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