الزفزافي يحيّي الجزائريين: أنحني لكم إجلالا أيها الأحرار!

هبة بريس ـ عبد الله عياش

هنأ ناصر الزفزافي، “قائد حراك الريف” من خلال رسالة له الشعب الجزائري إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ففي رسالة نشرها والده أحمد الزفزافي على صحفته على فيسبوك، خاطب قائد ‘حراك الريف’ الموجود بسجن عكاشة الجزائريين بالقول: “أحييك أيها الشعب الجزائري العظيم، على تحقيقك لأولى مطالبك بإسقاطك للعهدة الخامسة، وبقطعك الطريق عى لصوص البلاد، من جنرالات، ودكاكين سياسية”.

وشبه الزفزافي احتجاجات الجزائر بحراك الريف حيث قال : “وكيف لا وأنت بلحمتك صنعت الأمجاد في الماضي، وها أنت اليوم تصنعها من جديد، وأعطيت كما إخوانك، وأخواتك في الريف دروسا للعالم بأسره في النضال السلمي، الحضاري”.

وأضاف زعيم ‘حراك الريف’: “أنحني لكم إجلالا وإكبارا أيها الأحرار، أيتها الحرائر.. أقبل رؤوسكم جميعا على صمودكم وثباتكم، بمزيد من النضال حتى تحقيق كل ما ترجونه”.

وكان الزفزافي قد حذر الجزائريين في رسالة سابقة، من أي استغلال سياسي لـ”حراكهم”، قائلا: “حفاظا على نزاهة حراككم من أي اختراق واستغلال، لابد من رفض الدكاكين السياسية التي تصفي حساباتها السياسية على ظهر مآسيكم ومعاناتكم”.

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