“طعنه أثناء سجوده”.. شاب يقتل إمام مسجد خلال صلاة الجمعة بمصر

نُشر بتاريخ :  2019-04-05 - 17:58
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هبة بريس - وكالات

ألقت قوات أمن الجيزة بمصر القبض على شاب سدد طعنة لإمام مسجد بمنطقة فيصل بينما تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الهرم.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن أهالي شارع الأمراء بمنطقة التعاون بفيصل فوجئوا بشاب يخرج مسرعا من المسجد يده ملطخة بالدماء فيما تبين مقتل إمام المسجد فأمسك الأهالي بالشاب وسلموه لقوات الشرطة بالمنطقة التي حضرت وفرضت كردونا أمنيا حول مسرح الحادث وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة الهرم.

وأضافت إلى أنه يجري الآن مناقشة المتهم حول سبب ارتكابه الجريمة بينما انتقل فريق النيابة العامة إلى المسجد لاجراء المعاينة التصويرية.

تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهم وقف مع المصلين، وانتظر حتى قام الإمام بالسجود فقام بطعنة بالسكين وهو ساجد.

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