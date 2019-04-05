الاتحاد الإفريقي.. مجلس السلم والأمن يرحب ب”نداء القدس”

هبة بريس

رحب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ب”نداء القدس” الذي وقعه بالرباط، أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وقداسة البابا فرنسيس، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى المغرب.

و”هنأت الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا على إطلاقهما نداء مشتركا للسلام والتسامح خلال الزيارة الأخيرة للبابا إلى المغرب في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بالتعايش السلمي بين كافة الديانات وتعزيز الاحترام المتبادل والتسامح”. وجاءت إشادة المجلس هاته، خلال اجتماع عقده بمقر الاتحاد الإفريقي باديس ابابا، خصص لبحث موضوع “منع خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الكراهية بإفريقيا”. وفي السياق ذاته، ذكر مجلس السلم والأمن الإفريقي، بأهمية خطة عمل الرباط بشأن “حظر الدعوة إلى الكراهية القومية و العنصرية أو الدينية باعتبارها تشكل تحريضا على التمييز و العداء و العنف”، والتي تم اعتمادها خلال ورشات عمل نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالرباط يوم 5 أكتوبر 2012.

وخلال هذا الاجتماع، ذكر الوفد المغربي الذي ترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب السيد محمد عروشي، بريادة المملكة المغربية في هذا المجال، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، مشددا على أهمية التربية والحوار بين الأديان والتسامح كوسيلة للوقاية من تنامي خطاب الكراهية

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