مدريد: إنفجار قنينة غاز في مبنى سكني ولا معطيات عن وجود مغاربة

هبة بريس من مدريد _ يسير الإيحيائي

إنفجرت قبل قليل من زوال اليوم الجمعة قنينة غاز بإحدى المباني السكنية بالعاصمة مدريد المجاور للمحج الرئيسي “أبينيدا دي ألبوفيرا”،وخلف الحادث حسب مصادر رسمية أزيد من 16 شخصا بإصابات وصفت ب”غير الخطيرة” حيث تم نقلهم نحو المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

وفور علمها بالحادث الذي إهتز له الحي بأكمله وخلق ذعرا كبيرا في صفوف الساكنة هرعت المصالح الإسبانية إلى عين المكان معززة بسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية لنقل المصابين،كما قامت بإخلاء العمارة تحسبا لأية تصدعات قد تصيب المبنى الذي تضرر طابقه العلوي بصفة كاملة.

هذا وأكدت مصادر “هبة بريس” ان لا وجود لضحايا مغاربة في الحادث،فيما لا تزال البعثة الديبلوماسية المغربية تجري إتصالاتها مع الجهات الإسبانية لتأكيد عدم وجود مهاجرين مغاربة ضمن ضحايا الإنفجار.

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