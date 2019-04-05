صحيفة : زيارة البابا فرانسوا للمغرب حوار غير مسبوق بين سلطتين دينيتين

هبة بريس

خصصت مجلة (باري – ماتش) مقالا مطولا ضمن عددها الاخير، للزيارة الرسمية التي قام بها البابا فرانسوا للمغرب بدعوة كريمة من امير المومنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة ان هذه الزيارة تميزت ب”حوار غير مسبوق” بين سلطتين دينيتين.

وكتبت المجلة ان المغرب شكل محور اهتمام العالم ، “ذلك انها المرة الاولى التي استقبل فيها الحبر الاعظم من قبل قائد دولة يعتبر ايضا زعيما روحيا هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،أمير المومنين،اعلى سلطة روحية ودينية في البلاد” .

وابرزت المجلة الفرنسية في هذا المقال اهمية النداء المشترك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المومنين، والبابا فرانسوا “من اجل الحفاظ على القدس الشريف ، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار”.

وقالت المجلة انه خلال الرحلة الرسولية ال28 التي تم بث مراحلها على الهواء مباشرة “كانت الجدية والتركيز والشعور بالفرح والاعتزاز بادية بشكل لافت على هذا الطرف او ذاك.جلالة الملك القى خطابا هاما بالرباط باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية، لقي صدى واستجابة لدى البابا فرانسوا، مؤكدة مشاعر الاعجاب بين هاتين الشخصيتين اللتان تعتبران ان الحوار بين الاديان ، وقضية الهجرة والتسامح متطلبات تحقق التقارب.”

وابرزت (باري –ماتش) في هذا السياق ” السياسة الارادية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،التي ادت الى تسوية وضعية ازيد من 50 الف مهاجر خلال السنوات الاخيرة ضمنهم 80 في المائة من الافارقة ، مؤكدة في هذا الصدد ان المغرب يعتبر “جسرا بين افريقيا جنوب الصحراء واروبا”.

وخلصت المجلة الفرنسية الى ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس والبابا فرانسوا، يتقاسمان “اهدافا مشتركة” تتمثل في النهوض بقيم السلم والتسامح والتضامن” وهو ما حث البابا فرانسوا بشكل خاص على تجديد التأكيد على دعم الميثاق العالمي حول الهجرة الذي تم تبنيه بمراكش في دجنبر الماضي.

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