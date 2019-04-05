عقوبة جديدة للوداد والرجاء بسبب الجماهير

نُشر بتاريخ :  2019-04-05 - 16:14
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هبة سبور – شفيق عنوري

عاقبت لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ناديي الوداد والرجاء، بغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم.

وجاءت عقوبة لجنة التأديب والروح الرياضية، بسبب استخدام جماهير الفريقين للشهب الاصطناعية خلال المباراة.

وغرمت اللجنة المذكورة، الدفاع الحسني الجديدي ب2 مليون، لاستعمال جماهيره هو الآخر، للشهب الاصطناعية، خلال مباراة الفريق أمام الوداد.

اللجنة السالفة الذكر، عاقبت كل من أولمبيك آسفي وسريع واد زم، بمبلع 2 مليون، وذلك للسبب المذكور نفسه.

معته بنادي جمعية سلا، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

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