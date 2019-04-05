أمريكا .. إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية أميركية

هبة بريس - وكالات

قال مسؤولون من البحرية الأميركية على “تويتر”، الجمعة، إنه تم “احتواء” مشتبه به بعد إطلاق نار في قاعدة أوشانيا البحرية في ولاية فرجينيا.

ونشر حساب قاعدة أوشانيا بمنطقة فرجينيا بيتش على تويتر: “هام: هذه ليست مناورات عسكرية، قاعدة أوشينيا البحرية الآن تحت الإغلاق الكامل بعد الحادثة الأمنية. هذه ليست مناورات عسكرية”.

وأكدت القاعدة البحرية للطائرات أنها تعرضت لهجوم إطلاق نار، وأن المهاجم تم احتواءه بالكامل، ونقل مصاب واحد إلى المستشفى، لكنها لم تحدد نوع وخطورة الإصابة.

ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى كما لم يتسن بعد الوصول لمسؤولين في البحرية للتعقيب.

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