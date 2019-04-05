تارودانت.. أربعيني يطعن أخت زوجته وابنتها بالسلاح الأبيض

محمد ضباش - هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة لهبة بريس، أن دوار الحجاج بمنطقة الكردان إقليم تارودانت، اهتز صباح يومه الجمعة 5 أبريل 2019، على وقع جريمة بشعة، بطلها رجل (عمر ،أ) متزوج في عقده الرابع على طعن شقيقة زوجته وابنتها بواسطة سلاح أبيض.

وأضافت ذات المصادر ان أسباب الجريمة راجعة إلى مشاكل أسرية بين الجاني وزوجته والتي وصلت رداهات المحاكم، وأن الجاني تهجم صباح اليوم حاملا لسلاح ابيض على بيت عائلة زوجته بمنطقة الرجا فالله بدوار الحجاج بالكردان وهو في حالة هيجان، حيث انه كان يستهدف الانتقام من زوجته، إلا انه صادف أخت زوجته وابنتها فقام بطعنهما ما تسبب في إصابتهما بجروح بليغة، فيما فر الجاني بعدها إلى وجهة غير معلومة.

هذا وفور توصلها بالنبأ، حلت على الفور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية وممثلي السلطة المحلية، حيث تم على إثرها نقل الضحيتين في حالة جد حرجة إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الجريمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة والبحث عن الجاني لتقديمه على أنظار العدالة لتقول كلمتها فيه.

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