واقعة صادمة في مصر .. اعتقال ”كفيف“ يغتصب الفتيات ويصورهن

هبة بريس - وكالات

ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على كفيف وصديقه؛ لاستدراجهما الفتيات واغتصابهن وتصويرهن في أوضاع مخلة، بمنطقة النهضة التابعة للعاصمة المصرية القاهرة.

وتلقى قسم شرطة النهضة بلاغًا من ”م و“ 14 عامًا، تتهم فيه رجلًا كفيفًا باستدراجها لتنظيف شقته، فقام باغتصابها وتصويرها بمساعدة صديقه، وتهديدها إذا لم تواظب على الحضور إليه.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من ”محمد س“ 45 عامًا، كفيف، وصديقه ”مدحت م“ 18 عامًا.

وكشفت التحريات، أن الأول كانت مهمته استدراج الفتيات لتنظيف شقته، ثم يقوم باغتصابهن وتصويرهن بمساعدة المتهم الثاني.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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