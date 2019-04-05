رونار يستغل تواجده في القاهرة للبحث عن خصوم للأسود

هبة سبور – شفيق عنوري

يستغل الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، تواجده في العاصمة المصرية القاهرة، لحضور قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، من أجل البحث عن خصوم للأسود.

ويسعى رونار وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإيجاد منتخبات إفريقية قوية من أجل إجراء مباريات ودية ضدها، استعدادا للمحفل القاري.

ومن المنتظر أن يتفاوض رئيس الجامعة مع عدد من مسؤولي الاتحادات القارية بعد إجراء القرعة الإفريقية، من أجل خوض مباريات ودية.

يشار إلى أن المنتخب النيجيري، الذي يتواجد في نفس مستوى المغرب، يعتبرا مرشحا قويا لمواجهة “الأسود” في مباراة ودية، قبل كأس الأمم.

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