نشرة خاصة .. تساقطات ثلجية ورياح قوية تهم عددا من أقاليم المملكة

هبة بريس

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن تساقطات ثلجية مع هبوب رياح قوية، يرتقب أن تعم يومي الجمعة والسبت، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة أن التساقطات الثلجية التي ستشهدها القمم التي يفوق علوها 1400 متر، ستهم ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 12:00 زوالا إلى غاية السبت 09:00 صباحا، أقاليم الحوز، وأزيلال، وبني ملال، وبولمان، وإفران، وخنيفرة، وميدلت، وصفرو، والحسيمة، وشيشاوة، وتازة.

وحسب ذات النشرة، ستهم تساقطات مطرية أقاليم طنجة، وأصيلة، والفحص-أنجرة، وتطوان، والعرائش، والمضيق، والفنيدق، وشفشاون، ووزان، والقنيطرة، والرباط، وسلا، وتازة، وصفرو، وتاونات، والحسيمة، والحاجب، والخميسات، وخنيفرة، وبني ملال، وأزيلال، وقلعة السراغنة، والفقيه بن صالح، والحوز، وتزنيت وشتوكة آيت باها.

من جهة أخرى، يرتقب أن يسود جو بارد يومي السبت والأحد، مع درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 5 درجة و0 درجة بالقمم والهضاب العليا الشرقية.

وأضاف المصدر ذاته أن رياحا قوية ستترواح سرعتها ما بين 75 و90 كيلومترا في الساعة، ستهم بين يومي الجمعة من الساعة 11:00 صباحا إلى السبت 12:00 زوالا، أقاليم طنجة، وأصيلة، والفحص-أنجرة، والمضيق، والفنيدق، وتطوان، والناظور، ووزان، وشفشاون، وتازة، وتاونات، وكرسيف، وبولمان، وتاوريرت، والحوز، وفكيك، وتارودانت، وشتوكة آيت باها.

وخلص المصدر ذاته إلى أن رياحا جد قوية، يمكن أن تبلغ سرعتها 70 كيلومترا في الساعة، ستهم خلال نفس الفترة، السهول الشمالية- الغربية، والمتوسط، والشرق، والسايس، ومرتفعات الأطلس، وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

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