بالفيديو: بعد أن حيرت المغاربة .. “اينوي” تكشف “ckoiwin”

هبة بريس
بعد أن حيرت المغرب، كشفت شركة “اينوي” مساء أمس الخميس، معنى “ckoiwin”.
”لا تقترح ‘إنوي’ اليوم على المغاربة عرضا جديدا فقط بل طريقة جديدة في الاتصالات عملنا على إعدادها منذ عدة سنوات» تقول نادية الفاسي الفهري، الرئيسة المديرة العامة لـ«إنوي»، التي تضيف «إنها حقا تجربة غير مسبوقة تسمح لنا بإعادة النظر في مهنتنا بشكل كامل. وتجسد بشكل ملموس ريادة ‘إنوي’ في مجال التحول الرقمي، والتزامنا بالإبتكار واستباق حاجات ورغبات زبنائنا».
“win” عالم تفاعلي وقابل للتطور الدائم صارت فيه كل العمليات والخدمات غير مادية، من التسجيل إلى خدمة الزبناء.
إنها علامة تمنح الزبون مستويات غير مسبوقة من السخاء، وتمكنه، لأول مرة بالمغرب، من تصميم العرض (بل وكل الخدمات المشمولة بعقد الاشتراك) بالطريقة التي تناسبه وفي الوقت الذي يلائمه.
و تتميز «win»، وهي متوفرة على «Android» و«IOS» وكذلك على الويب، بتناغمها الكامل مع عصرها وتلاءمها مع العادات الرقمية للمغاربة، حيث أنها تستجيب لرغباتهم في التمتع بالحرية والخدمة الفورية.
«إن ‘win’ تجربة جديدة. إنها التجسيد الكامل والتام للتخصيص والمرونة اللتين يخولهما التحول الرقمي الذي انخرط فيه ‘إنوي’» تقول صفاء حمداني، المسؤولة الرئيسية على المصلحة الرقمية لدى «إنوي»، قبل أن تتابع «اليوم، نقترح على كل زبنائنا أن يصبحوا فاعلين اتصالاتيين. إذ يمكنهم التفاعل مباشرة مع أنظمتنا المعلوماتية من خلال التطبيق الموجود بهواتفهم أو من خلال الموقع الإلكتروني لـ‘win’. ويمكنهم إنجاز كل العمليات بأنفسهم دون أي تواصل مباشر مع الفاعل الاتصالاتي : تحديد العرض الذي يناسبهم، التسجيل عبر الانترنت، التوصل، عبر خدمة ‘أمانة’، بشريحة الهاتف على العنوان الذي يختارونه، الحوار مع برنامج الدردشة يوميا وطيلة الأسبوع… إلخ».
وضعتwin طيلة مرحلة تصميمها وتطويرها، الزبون في قلب كل انشغالاتها. حيث قامت الفرق التي قامت بمهمة تطوير هذا العالم الجديد باستقراء وتحليل عادات الزبناء الرقمية وانتظاراتهم، فضلا عن تطلعاتهم ورغباتهم. والهدف : تمكين الجميع من تجربة فريدة، حدسية وسهلة عبر تطبيق وموقع يحترمان المعايير الأكثر تقدما في هذا المجال.
و بفضل طابعها غير المادي، يتمتع المشتركون في «win» بسخاء غير مسبوق، ومرونة مطلقة لتصميم العرض الذي يناسبهم (مكالمات وأنترنيت). مما يعتبر سابقة من نوعها ! فضلا عن كل هذا يستفيد زبناء «win» من الجودة العالية لشبكة «إنوي»، التي تم تصنيفها، في 2017 و2018، كأفضل شبكة في المغرب من طرف المنصة المستقلة «nPerf».
كما تمثل «win» تحديا تكنولوجيا استثنائيا. فهي دليل على ريادة «إنوي» ونجاحه في إنجاز تحوله الرقمي. إذ وظف الفاعل الشامل، من أجل إطلاق «win» وضمان استعمالاتها الجديدة، وسائل تكنولوجية من أحدث طراز. كما استعان الفاعل الشامل برواد عالميين في مجال التحول الرقمي، وبالخصوص تدبير العلاقة مع الزبناء وتطوير الخدمات، مثل «Salesforce» ،«Vlocity» و«Mirum» (مجموعة WPP).
«‘win’ عالم رقمي فطري (Natif) يعتمد على أنظمة ‘Salesforce’ و‘Vlocity’. وهذه سابقة عالمية في قطاع الاتصالات» يقول ماثيو دومون، النائب الأول للرئيس الإقليمي لـ«Salesforce».
مع ولادة «win» صار «إنوي» منذ الآن فاعل الغد، وأكثر إستعدادا لمواكبة التطورات والعادات الاستهلاكية للمغاربة.
«بفضل ‘win’، نكون قد وضعنا ركيزة أساسية للتطور. عرض بسيط بمسار رقمي بالكامل» تتابع صفاء حمداني، التي تختم كلامها بالقول «ستغتني ‘win’ باستمرار حسب تطور سلوك الزبناء، واستعمالاتهم. إنها البداية فقط لمغامرة رائعة».