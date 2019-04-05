بالفيديو: بعد أن حيرت المغاربة .. “اينوي” تكشف “ckoiwin”

هبة بريس

بعد أن حيرت المغرب، كشفت شركة “اينوي” مساء أمس الخميس، معنى “ckoiwin”.

‮”لا‭ ‬تقترح‭ ‬‘إنوي’‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬المغاربة‭ ‬عرضا‭ ‬جديدا‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬طريقة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الاتصالات‭ ‬عملنا‭ ‬على‭ ‬إعدادها‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‮»‬‭ ‬تقول‭ ‬نادية‭ ‬الفاسي‭ ‬الفهري،‭ ‬الرئيسة‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لـ«إنوي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تضيف‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬حقا‭ ‬تجربة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬تسمح‭ ‬لنا‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مهنتنا‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬وتجسد‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭ ‬ريادة‭ ‬‘إنوي’‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والتزامنا‭ ‬بالإبتكار‭ ‬واستباق‭ ‬حاجات‭ ‬ورغبات‭ ‬زبنائنا‮»‬‭.‬

“win” عالم‭ ‬تفاعلي‭ ‬وقابل‭ ‬للتطور‭ ‬الدائم‭ ‬صارت‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬العمليات‭ ‬والخدمات‭ ‬غير‭ ‬مادية،‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬الزبناء‭.

‬إنها‭ ‬علامة‭ ‬تمنح‭ ‬الزبون‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬السخاء،‭ ‬وتمكنه،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بالمغرب،‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬العرض‭ (‬بل‭ ‬وكل‭ ‬الخدمات‭ ‬المشمولة‭ ‬بعقد‭ ‬الاشتراك‭) ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تناسبه‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يلائمه‭.‬

و تتميز‭ ‬‮«‬win‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬متوفرة‭ ‬على‭ ‬‮«‬Android‮»‬‭ ‬و‮«‬IOS‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬الويب،‭ ‬بتناغمها‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬عصرها‭ ‬وتلاءمها‭ ‬مع‭ ‬العادات‭ ‬الرقمية‭ ‬للمغاربة،‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬تستجيب‭ ‬لرغباتهم‭ ‬في‭ ‬التمتع‭ ‬بالحرية‭ ‬والخدمة‭ ‬الفورية‭.‬

‮«‬إن‭ ‬‘win’‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭. ‬إنها‭ ‬التجسيد‭ ‬الكامل‭ ‬والتام‭ ‬للتخصيص‭ ‬والمرونة‭ ‬اللتين‭ ‬يخولهما‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬انخرط‭ ‬فيه‭ ‬‘إنوي’‮»‬‭ ‬تقول‭ ‬صفاء‭ ‬حمداني،‭ ‬المسؤولة‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬المصلحة‭ ‬الرقمية‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتابع‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬نقترح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬زبنائنا‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬فاعلين‭ ‬اتصالاتيين‭. ‬إذ‭ ‬يمكنهم‭ ‬التفاعل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬أنظمتنا‭ ‬المعلوماتية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطبيق‭ ‬الموجود‭ ‬بهواتفهم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لـ‘win’‭. ‬ويمكنهم‭ ‬إنجاز‭ ‬كل‭ ‬العمليات‭ ‬بأنفسهم‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تواصل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الفاعل‭ ‬الاتصالاتي‭ : ‬تحديد‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يناسبهم،‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬التوصل،‭ ‬عبر‭ ‬خدمة‭ ‬‘أمانة’،‭ ‬بشريحة‭ ‬الهاتف‭ ‬على‭ ‬العنوان‭ ‬الذي‭ ‬يختارونه،‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الدردشة‭ ‬يوميا‭ ‬وطيلة‭ ‬الأسبوع‭… ‬إلخ‮»‬‭.‬

وضعت‮‬win‭ ‬ طيلة‭ ‬مرحلة‭ ‬تصميمها‭ ‬وتطويرها،‭ ‬الزبون‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬كل‭ ‬انشغالاتها‭. ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بمهمة‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الجديد‭ ‬باستقراء‭ ‬وتحليل‭ ‬عادات‭ ‬الزبناء‭ ‬الرقمية‭ ‬وانتظاراتهم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬ورغباتهم‭. ‬والهدف‭ : ‬تمكين‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة،‭ ‬حدسية‭ ‬وسهلة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬وموقع‭ ‬يحترمان‭ ‬المعايير‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

و بفضل‭ ‬طابعها‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬يتمتع‭ ‬المشتركون‭ ‬في‭ ‬‮«‬win‮»‬‭ ‬بسخاء‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬ومرونة‭ ‬مطلقة‭ ‬لتصميم‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يناسبهم‭ (‬مكالمات‭ ‬وأنترنيت‭). ‬مما‭ ‬يعتبر‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬نوعها‮ ‬‭! ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬يستفيد‭ ‬زبناء‭ ‬‮«‬win‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها،‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬و2018،‭ ‬كأفضل‭ ‬شبكة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المنصة‭ ‬المستقلة‭ ‬‮«‬nPerf‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬win‮»‬‭ ‬تحديا‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬استثنائيا‭. ‬فهي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬ونجاحه‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬تحوله‭ ‬الرقمي‭. ‬إذ‭ ‬وظف‭ ‬الفاعل‭ ‬الشامل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬win‮»‬‭ ‬وضمان‭ ‬استعمالاتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬وسائل‭ ‬تكنولوجية‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬طراز‭. ‬كما‭ ‬استعان‭ ‬الفاعل‭ ‬الشامل‭ ‬برواد‭ ‬عالميين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وبالخصوص‭ ‬تدبير‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الزبناء‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬Salesforce‮»‬‭ ‬،‮«‬Vlocity‮»‬‭ ‬و‮«‬Mirum‮»‬‭ (‬مجموعة‭ ‬WPP‭).‬

‮«‬‘win’‭ ‬عالم‭ ‬رقمي‭ ‬فطري‭ (‬Natif‭) ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬‘Salesforce’‭ ‬و‘Vlocity’‭. ‬وهذه‭ ‬سابقة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‮»‬‭ ‬يقول‭ ‬ماثيو‭ ‬دومون،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لـ‮«‬Salesforce‮»‬‭.‬

مع‭ ‬ولادة‭ ‬‮«‬win‮»‬‭ ‬صار‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬فاعل‭ ‬الغد،‭ ‬وأكثر‭ ‬إستعدادا‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬والعادات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬للمغاربة‭.‬

‮«‬بفضل‭ ‬‘win’،‭ ‬نكون‭ ‬قد‭ ‬وضعنا‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتطور‭. ‬عرض‭ ‬بسيط‭ ‬بمسار‭ ‬رقمي‭ ‬بالكامل‮»‬‭ ‬تتابع‭ ‬صفاء‭ ‬حمداني،‭ ‬التي‭ ‬تختم‭ ‬كلامها‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬ستغتني‭ ‬‘win’‭ ‬باستمرار‭ ‬حسب‭ ‬تطور‭ ‬سلوك‭ ‬الزبناء،‭ ‬واستعمالاتهم‭. ‬إنها‭ ‬البداية‭ ‬فقط‭ ‬لمغامرة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

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