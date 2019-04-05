إيفانكا تشيد بالسيسي في تغريدة

هبة بريس - وكالات

أشادت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقالت في تغريدة إنها تشجع وتدعم إصلاحاته.

وقالت إيفانكا، في تغريدة لها، على حسابها الرسمي، على تويتر: “ألقى الرئيس المصري السيسي خطابًا مهمًا في نهاية الأسبوع الماضي، دعا فيه إلى إصلاحات كبرى تهدف إلى تمكين المرأة المصرية. نحن نشجع وندعم هذه الإصلاحات، ونتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية لدفع هذه الجهود”.

وأضافت إيفانكا (37 عاما) الحساب الرسمي للرئيس السيسي على تغريدتها.

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