ضبط 10 إبل محملة بأزيد من طن من المخدرات غرب مدينة امحاميد الغزلان

هبة بريس

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة زاكورة، أن استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن ضبط عشرة إبل محملة بكمية من المخدرات يفوق وزنها الإجمالي طن من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات البحث والتفتيش قد مكنت من ضبط هذه الكمية من المخدرات على مستوى منطقة “الشكاكة” على بعد 45 كيلومتر جنوب غرب مدينة امحاميد الغزلان.

وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

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