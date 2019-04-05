مهرجان مكناس الدولي لآلة القانون ينطلق على وقع الاحتفاء والتكوين

ربيع بلهواري _ هبة بريس

ينطلق اليوم الجمعة فعاليات الطبعة الرابعة من مهرجان مكناس الدولي لآلة القانون، بتنظيم “ماستر كلاس” بالمعهد البلدي للموسيقى والرقص بحمرية ابتداء من العاشرة والنصف صباحا.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من المهرجان، بتنظيم معرض للآلات الموسيقية للفنان رشيد زايد من مدينة وجدة، وتقديم معزوفة “يامن لعبت به الشمول” بمشاركة أشبال جمعية “السنابل” المتمدرسين بالمعهدين البلدي والوطني، وذلك بالمركب الثقافي الفقيه محمد المنوني بمكناس.

كما يقدم بنفس المناسبة كشكول مغاربي شبابي (المغرب، الجزائر وتونس) ، بمصحابة مجموعة العود في ضيافة القانون برئاسة الفنان التهامي الحوات وكورال نغم برئاسة ذ. سعيد الركي، دون إغفال معزوفات فردية يؤديها كل من الفنان محمد رشدي المفرج (المغرب) والفنان علي شانغو ماصودا (اليابان).

ويحضر ضمن برنامج هذا اليوم جانب الاحتفاء، من خلال تكريم الفنانين: عبد الفتاح الوالي ومحمد الحرزلي (المغرب) والفنانة التونسية هناء بوخريص و السوري يمن جذبة ..

وكانت إدارة مهرجان مكناس الدولي لآلة القانون، عقدت مساء أمس الخميس بالمعهد البلدي للموسيقى والرقص بحمرية، ندوة صحفية، أعلن فيها عن الخطوط العريضة لبرنامج الطبعة الحالية وما يميزها مقارنة بالدورات السابقة والمتمثل خصوصا في العناية بجانب تأطير وتكوين فئة الشباب في العزف على آلة القانون، مع تسليط الضوء على أهم المشاركات الأجنبية في هذه الدورة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0