إنطلاق فعاليات ملتقى سينما الهامش بجرسيف في دورته السابعة

يوسف اقوضاض - هبة بريس
إنطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات ملتقى سينما الهامش بجرسيف بتنظيم ورشة المكياج الفني السينمائي بدار الثقافة من تأطير الأساتذة أزهر العيساوي و بختي عبد النبي وبتنسيق مع مدرسة الجوكاندا .
وتنظم هذه الورشة لأول مرة بمدينة جرسيف بحضور عدد كبير من المستفيدين.
وسيعطى عشية اليوم الافتتاح الرسمي لملتقى سينما الهامش بجرسيف في دورته السابعة بقاعة قاسي و الذي تنظمه جمعية الشاشة الفضية على مدى ايام رابع و خامس و سادس و سابع أبريل 2019.
وسيعرف الملتقى حضور نجوم السينما بالمغرب و منهم الممثل القدير إدريس الروخ و سعيد باي و السعدية ازكون و الفنانة سعاد صابر و الفنانة و الممثلة فاطمة الزهراء لعروسي و عدد اخر من الفنانين و المخرجين و المنتجين الكبار.
وستعرض يوم غد السبت أفلام المسابقة الرسمية للملتقى يوم إبتذاء من الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بقاعة قاسي .
و سيشهد الملتقى تكريم عدد من الوجوه السينمائية المعروفة من بينها تكريم المخرج الكبير عبد الإله الجوهري، و عرض فيلمه الطويل ” ولولة الروح ” ، مع حفل موسيقى لفرقة الطرب الغرناطي برسائة الدكتور احمد الطنطاوي، مع كلمات المنظمين، كما سيقوم بتنشيط الحفل المنشط و الممثل هشام الوالي.
و ستشارك فرقة أحيدوس تخامين من جماعة راس القصر في فعاليات هذا الحفل الإفتتاحي للملتقى بلوحات فلكلورية من هدا النوع التراتي الخاص بها.
و بهذا تعلن جمعية الشاشة الفضية بجرسيف، لكل محبي الفن السابع، و كل السينفيليين، و كل متتبعي الشأن الفني و الثقافي و السينمائي أن الدعوة عامة مفتوحة في وجه الجميع و كل من يريد الإغتناء بفقرات الملتقى الفنية و التكوينية، وفق البرنامج العام للدورة .