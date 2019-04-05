طنجة وسيدي افني تسجلان أعلى مقاييس الامطار

نُشر بتاريخ :  2019-04-05 - 12:22
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:

– طنجة وسيدي إفني: 7 ميلمترات

– بوعرفة ومراكش: 6 ميلمترات – العرائش وطانطان: 5 ميلمترات – إفران: 4 ميلمترات – الشاون: 3 ميلمترات – تازة وبني ملال وتيزنيت: ميلمتران

– الرباط وميدلت وتارودانت: ميلمتر واحد – وجدة والحسيمة والقنيطرة وفاس ومكناس وآيت ملول وكلميم: أقل من ميلمتر واحد.

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