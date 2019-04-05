فاس.. حجز كمية كبيرة من قطاع غيار السيارات مخالفة لمعايير الجودة والسلامة

هبة بريس

حجزت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، وسط الأسبوع الجاري بفاس، أزيد من 8 آلاف قطعة غيار السيارات غير المستوفية لشروط المطابقة ولمعايير الجودة والسلامة.

ويتعلق الأمر بأزيد من 7 آلاف وحدة صفائح الفرامل و1200 حزام مطاطي لنقل الحركة، حجزت جميعها ، يوم الثلاثاء الماضي، بمستودع أحد موزعي قطع غيار السيارات بحي (الدكارات).

وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، فإن هذا الحجز يأتي بعد عملية المراقبة التي باشرتها الوزارة بهذا المستودع، وذلك في إطار مراقبة جودة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمواصفات الإلزامية التطبيق، مضيفا أن الجرد ما زال جاريا بعد العثور على مستودع ثان في ملكية الموزع ذاته.

وأشار المصدر إلى أن ال وزارة المذكورة قامت بتشديد المراقبة على قطع غيار السيارات من أجل محاربة التزييف وتأمين سلامة المستهلك، حيث أطلقت بهذا الخصوص في سنة 2017 نظام منح علامة “سلامتنا” التي تمكن المستهلك من تحديد المقاولات المسوقة لقطع الغيار الأصلية.

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