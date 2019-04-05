تازة ..تحالفات سياسية جديدة تهدد إنهاء حياة حميد كوسكوس السياسية

ع.محياوي هبة بريس

قال مصدر مقرب من المجلس الاقليمي لمدينة تازة أنه تعرض عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية السيد حميد كوسكوس ومنسقها الإقليمي بتازة في وقت سابق إلى هزيمتين في الاستحقاقات التي همت على التوالي مجموعتي التعاون والشجرة وجماعة مكناسة الغربية، بمثابة المدخل الأساسي نحو إنهاء هيمنة آل كسكوس من مجال تدبير الشأن المحلي بمدينة تازة.

ويرجح ذات المصدر أن تكون محطة الدورة الاستثنائية المزمع انعقادها في الثامن عشر من الشهر الجاري هي المحطة الحاسمة في إنهاء مسار كوسكوس السياسي الذي قال أنه تربع على عرش المشهد السياسي بتازة منذ 2003.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن مؤشرات هذا التحول السياسي بدأت ملامحه تظهر في الأفق بعد تخلي حزب العدالة والتنمية برئاسة جمال مسعودي عن كوسكوس ودخوله في حلف جديد مع حزب الاستقلال برئاسة محمد بودس وحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة عبد الواحد المسعودي، ما أفرز خريطة سياسية جديدة ممثلة في انتخاب هذا الأخير رئيسا لمجموعة التعاون والشجرة وانتخاب الباموي فؤاد لغريب رئيسا لجماعة مكناسة الغربية.

وصلة بذات الموضوع، كشفت مصادر مطلعة أن هذه التحولات ستفرز أسماء جديدة وتسقط أسماء آخرى من مواقع المسؤولية

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