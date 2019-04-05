زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرق تركيا

هبة بريس - وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، مساء الخميس، منطقة سيفريجه التابعة لولاية إلازيغ شرقي تركيا.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الطورائ والكوارث التركية، فإن الزلزال وقع في تمام الساعة 20:31 بتوقيت أنقرة (17:31 ت.غ).

وذكر البيان أن الزلزال وقع على عمق 9.4 كم تحت سطح الأرض، وشعر به القاطنون في المدن والمناطق المحيطة لولاية إلازيغ.

من جانبه، قال والي إلازيغ أوقطاي كالدريم، إن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع خسائر بشرية أو مادية إثر الزلزال.

وأضاف كالدريم أن فرق إدارة الطوارئ والكوارث انتقلت مباشرة إلى منطقة سيفريجه، تحسبا لأي طارئ.

وأشار إلى أن قاطني ولايات دياربكر وماردين وشانلي أورفة وآديامان وملاطيا وبينغول شعروا بالزلزال.

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