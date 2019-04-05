18 قتيلا وأزيد من 1000جريح .. حصيلة حرب الطرق خلال أسبوع

هبة بريس

خلفت 1385 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 مارس الماضي، مقتل 18 شخصا، وإصابة 1855 بجروح، إصابة 81 منهم بالغة.

وأسفرت عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عن تسجيل حوالي 36 ألف مخالفة.

كما تم إنجاز حوالي 11 ألف محضر، أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت أكثر من 20 ألف غرامة صلحية، حيث فاق المبلغ المتحصل عليه 4 ملايين درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة في المحجز البلدي بلغ 3796، وعدد الوثائق المسحوبة 6410، في وقت وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 132.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0