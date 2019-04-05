كارتيرون: نركز على التأهل لدوري الأبطال.. ولست منشغلا بتجديد عقدي

هبة سبور – شفيق عنوري

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء الرياضي، إنه يركز على المباريات المتبقية من البطولة الاحترافية، من أجل تحقيق الانتصارات واحتلال المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

وأضاف كارتيرن خلال ندوة صحفية، أقيمت اليوم الخميس، على هامش تقديم القميص الجديد للفريق، أنه ليس منشغلا بتجديد عقده مع النادي.

وأوضح كارتيرون أن الرجاء يملك كامل الإمكانيات من أجل المنافسات على كل الألقاب، بما فيها دوري الأبطال.

ووعد كارتيرون جماهير الرجاء، بالعمل على إسعادها وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

يشار إلى أن الرجاء يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 34 نقطة، بفارق 18 نقطة عن الوداد المتصدر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0