وجدة.. الزمالك المصري يتوج بالسوبر الإفريقي لكرة اليد

هبة بريس : أحمد المساعد

إحتضنت مساء اليوم الخميس 04 أبريل الجاري، القاعة المغطاة مولاي الحسن بوجدة نهائي الكأس الإفريقية الممتازة لكرة اليد في نسختها 26 التي جمعت بين ناديي الزمالك والاهلي المصريين في نهاية مثيرة ومشوقة.

المباراة انتهت في وقتها القانوني بنتيجة التعادل 27-27 والشوط الأول انتهت لصالح الأهلي ب 13 هدفا و 11 هدفا للزمالك ، لتؤول الحصص الإضافية لنادي الزمالك بنتيجة 38 هدفا مقابل 35 للأهلي المصري ،ليحصد الفوز بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية تواليا و الترشح لكأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية.

فيما آلت للسيدات لفائدة نادي أكوسطو الانغولي ب 19 هدفا مقابل 13 لفائدة بريميرو الانغولي.

مبروك للزمالك وحظ أوفر للأهلي وبرافو للاعبين التونسين البوغانمي و زايد في الزمالك و معرف في الأهلي على المستوى الكبير وعلى الفنيات العالية والروح التنافسية وهذا ليس بغريب على لاعبي النخبة.

وتستأنف اليوم الجمعة 05 أبريل الجاري بإفتتاح بطولة إفريقيا للأندية بمبارة الفريق المنظم مولودية وجدة الذي ينازل نادي فاب الكامروني .

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