انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بولاية جهة مراكش اسفي

ضاهر محمد: مراكش

انعقد يومه الخميس 4 أبريل 2019 اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش تحت رئاسة كريم قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي، عامل عمالة مراكش رئيس اللجنة وبحضور السلطات المحلية وأعضاء اللجنة المكونة من ممثلي الهيئات المنتخبة ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي الجمعيات والفعاليات العاملة في مجال التنمية الاجتماعية بعمالة مراكش.

وافتتح الوالي الاجتماع بكلمة ركز من خلالها على المشاريع التنموية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وتهم المشاريع المقترحة الشطر الأول من برنامج العمل السنوي لسنة 2019 الخاص بالتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش والمصادقة عليها.

هذا، وقد بلغ عدد المشاريع المقترحة 27 مشروعا منها 16مشروعا مقترحا في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة و10 مشاريع مقترحة في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ومشروع واحد في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الأقل تجهيزا ويتعلق بإحداث مسلك طرقي بجماعة لوداية. وقد بلغت التكلفة المالية لهذه المشاريع ما قدره 28,8 مليون درهم.

وتهم هذه المشاريع بشكل مباشر الفئات الاجتماعية المستهدفة من هذه البرامج وخاصة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدون موارد والنساء في وضعية هشاشة قصوى والأشخاص المسنين بدون موارد والأطفال المتخلى عنهم.

وتهم هذه المشاريع بناء أو تأهيل وتجهيز 4 دور للولادة بالوسط القروي سعيا لتحقيق التوازن في هذا الميدان وتعزيز هياكل دعم الرعاية الصحية لفائدة الأمهات والنساء الحوامل المستهدفة. كما تروم دعم التمدرس من خلال إحداث 37 وحدة للتعليم الأولي بالوسط القروي وتحسين وتجويد خدمات 3 دور للطالب والطالبة، وتشجيع تفتح الأطفال والشباب من خلال تسهيل ولوجهم إلى الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية. بالإضافة إلى تجهيز مجموعة من المرافق الاجتماعية التي أحدثت من طرف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الالتقائية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0