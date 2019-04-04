وجدة : اختطاف واحتجاز وطلب فدية لاسترداد مبلغ مالي

هبة بريس ـ وجدة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، أمس الأربعاء 03 ابريل الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرون بطلب فدية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه رفقة ثلاثة من شركائه، باختطاف الضحية واحتجازه بسبب خلاف حول مبلغ مالي ناتج عن معاملة تجارية سابقة بينهم، قبل أن يعمدوا إلى ربط الاتصال بوالده ويطالبوه بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم كفدية مقابل إطلاق سراحه.

وقد مكنت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وتحرير الضحية الذي كان رهن الاحتجاز.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف شركائه الذين تم تحديد هوياتهم بشكل كامل

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