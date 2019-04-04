مُقزز..عملية اجهاض تبثر رأس جنين عن جسده بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كثيرا ما نجد في معظم المجتمعات أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تكون سببا مباشرا في التجرد من القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة، فيغيب معها الوازع الديني، وتكون الغلبة القصوى لخطوات الشيطان، وكثيرا ما نجد أن الصراعات الزوجية يذهب ضحيتها أطفال أبرياء لا حولة لهم ولاقوة، ليجدون أنفسهم بين لحظة وأخرى عرضة للضياع أوالتشرد واحيانا ينتهي بهم المطاف إلى الموت.

قصة اليوم قصة سيدة في عقدها الثاني حاولت رفقة شريكها أن يضعا حدا لجنينهما اجهاضا، بعد أن أبحرا في عالم الانترنت بحثا عن سبيل يقودهما للتخلص من الجنين عبر تناول مجموعة من الاعشاب، اشتد المخاض على الحامل التي حاولت اجهاض حملها ليخرج الرأس في معزل عن الجسد.

الوضعية الخطيرة عجلت بنقل السيدة صوب مستشفى الحسن الثاني بسطات، وبعد تقديم الاسعافات الاولية لها تم وضعها تحت تدابير المراقبة الطبية في انتظار بدء التحقيقات معها، فيما تم الاحتفاظ بالشريك تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة للتحقيق معه بدوره حول الواقعة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0