مركز الملك سلمان للإغاثة يولي اهتماما كبيرا لـ “ضائقات” دول عربية

هبة بريس ـ الرباط

يعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ابرز المراكز المتخصص في الأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه بتوجيه من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز. ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم

نفذ المركز عددا من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم. واستفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين .

هذا المركز الانساني قدم خدمات جليلة لعدد من الدول التي تعيش اوضاعا حرجة من بينها :

مركز الملك سلمان للإغاثة» يقدم مساعدات لـ 175 ألف سوري

مركز “الملك سلمان للإغاثة” يُقدّم مساعدات إيوائية لسكان “الجوف” اليمنية

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية للمتضررين في الصومال

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 275 طن أغذية للمحافظات اليمنية

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إنسانية للاجئين في لبنان

مركز الملك سلمان يقدم حزمة مساعدات للمتضررين باليمن والنازحين بالأردن

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي مريس في الضالع

اخر اعمال المركز تتجلى في تمكنه من نزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2019محيث وصل عدد الالغام التي وصل اليها وانتزعها 15 لغمًا مضادًا للأفراد و 966 لغمًا مضادًا للدبابات و 1,065 ذخيرة غير متفجرة و 49 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الأول 2,095 لغمًا.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 48,225 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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