لارام: التدشين الرسمي للخط المباشر بين الدار البيضاء وفيينا

هبة بريس ـ و م ع

حطت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية ، الاثنين الماضي، بفيينا، مدشنة الخط الجديد المباشر بين الدار البيضاء والعاصمة النمساوية.

وسيتم تشغيل هذا الخط الجوي الجديد بواسطة طائرات من نوع بوينغ 737 (NG)، بوتيرة مرتين في الأسبوع (الاثنين والسبت) قبل المرور الى مرحلة ثانية من ثلاث رحلات أسبوعية طوال السنة.

وهكذا، تمت برمجة الرحلات كل اثنين وأربعاء وجمعة على الساعة 11 (بالتوقيت العالمي غرينيتش)، ليكون الوصول على الساعة 14 بالتوقيت العالمي. وبرمجت رحلات العودة في نفس الأيام مع الانطلاق من فيينا ابتداء من الساعة 15 و 40 دقيقة (بالتوقيت العالمي غرينيتش) والوصول الى الدار البيضاء على الساعة 19 و 30 دقيقة بنفس التوقيت.

وبمناسبة هذه الرحلة المدشنة للخط الجديد، أقيم، الاثنين، حفل استقبال بفيينا بحضور عدة شخصيات دبلوماسية تمثل البلدان العربية والافريقية، ومسؤولين من وزارتي السياحة والشؤون الاقتصادية بالنمسا، والمدير العام المساعد لمطار العاصمة النمساوية وسفير المغرب بفيينا.

كما أقيم حفل يوم الثلاثاء بفيينا لاطلاع الفاعلين في قطاع الأسفار بالنمسا وأعضاء الجالية المغربية على برنامج هذا الخط الجوي.

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