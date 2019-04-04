25 نائبا أوروبيا يطالبون السلطات المغربية بالافراج عن قائد “حراك الريف “

هبة بريس ـ الرباط

دعا 25 نائبا بالبرلمانات في الاتحاد الاوروبي السلطات المغربية بالتدخل الفوري لوقف معاناة ناصر الزفزافي متزعم احتجاجات منطقة الريف الذي حكما ابتدائيا ب20 سنة سجنا.

وقال النواب في رسالة الى وزير العدل المغربي محمد أوجار، انهم قلقون على الوضع الذي يعيشه المعتقلون على خلفية الحراك ومن بينهم الزفزافي الذي يقضون عقوبة سجنية بالدار البيضاء.

وطالب النوراب بإطلاق سراح الزفزافي وباقي معتقلي حراك الريف، لوقف معاناتهم ومعاناة أسرهم، التي تضطر لقطع أكثر من 600 كيلومتر، لزيارة أبناءها المعتقلين بالمؤسسة السجنية عكاشة بالدار البيضاء.

وأشارت الرسالة الى تدهور الوضع الصحي لناصر الزفزافي خلال الأسابيع الأخيرة، مشددة على أن الافراج عن المعتقلين سيكون مؤشرا إيجابيًا على رغبة المغرب في احترام حقوق الإنسان بمعناها العالمي.

ومن المرتقب أن تنطق محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، غدا الجمعة، بالأحكام النهائية في حق 53 من المعتقلين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0